Güldane Alagöz toprağa verildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz'ün annesi Güldane Alagöz hayatını kaybetti.

Emekli Öğretmen merhum İsmet Alagöz’ün eşi, Çetin, Nizamettin ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz'ün annesi olan Güldane Alagöz(85) bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi, Ulucami’de ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Aşıla, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

