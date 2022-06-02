Gülçin Yarımca toprağa verildi

Geçtiğimiz gece saat 21.00 sıralarında tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Gülçin Yarımca sevenleri tarafından defnedildi.

Merhum Selahattin Yarımca'nın eşi, Kenan, Macit ve merhum Tamer Yarımca'nın anneleri olan Gülçin Yarımca'nın cenazesi saat 11.00'de Özel Hastane'den alınarak Ulucami'ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenazeye Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, önceki dönem SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

