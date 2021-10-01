Son Dakika
Gülben Ergen’den “fırtına” gibi yaz
Güncel 01.10.2021, 23:43
83
Gülben Ergen, yaz döneminde -deyim yerindeyse- fırtına gibi esti.
Yaz boyunca pek çok mekânda sevenleri ile buluşan Gülben Ergen, son olarak 30 Ağustos’ta Alaçatı’yı coşturdu, Eylül ortalarında ise Kuruçeşme Açıkhava’da başarılı bir performans sergiledi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Karagümrük
|8
|14
|6. Hatayspor
|7
|13
|7. Konyaspor
|7
|13
|8. Alanyaspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|7
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Altınordu
|8
|10
|10. Manisa FK
|7
|9
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|6
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Athletic Bilbao
|8
|13
|7. Barcelona
|6
|12
|8. Real Betis
|7
|12
|9. Valencia
|7
|11
|10. Osasuna
|7
|11
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|7
|0