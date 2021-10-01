Gülben Ergen’den “fırtına” gibi yaz 

Gülben Ergen, yaz döneminde -deyim yerindeyse- fırtına gibi esti.

Yaz boyunca pek çok mekânda sevenleri ile buluşan Gülben Ergen, son olarak 30 Ağustos’ta Alaçatı’yı coşturdu, Eylül ortalarında ise Kuruçeşme Açıkhava’da başarılı bir performans sergiledi. (Haber Merkezi)

