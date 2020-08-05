Gülabibeyli kadınlar Başkan Aşgın’a taleplerini iletti
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gübibeyli kadınların sorunlarını dinledi. Gülabibey Mahallesinde devam eden yağmursuyu hat çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Aşgın’a istek ve taleplerini ileten kadınlar, Aşgın’dan kameriye ve halk otobüsleriyle ilgili düzenleme talebinde bulundu.
Güncel 05.08.2020, 20:02
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İstekleri not eden Başkan Aşgın, konunun takipçisi olacağını belirterek taleplerin karşılanması için ilgili birimlere talimat verdi.
Belediye Başkanı Aşgın, çocukları da unutmadı ve tüm çocuklara hediyeler verdi.
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