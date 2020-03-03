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“Gülabibey’in sorunları birer birer çözülüyor”

AK Parti MKYK üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Gülabibey Mahalles’inde düzenlenen “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” programında yaptığı konuşmada mahalle buluşmaları programını başlattığı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

“Gülabibey’in sorunları birer birer çözülüyor”

AK Parti MKYK üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Gülabibey Mahalles’inde düzenlenen “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” programında yaptığı konuşmada mahalle buluşmaları programını başlattığı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

03 Mart 2020 Salı 22:20
“Gülabibey’in sorunları birer birer çözülüyor”

Belediye’nin yaptığı çalışmaları başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaş ile bir araya gelerek anlatmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Ahmet Sami Ceylan, “Belediye Başkanımızın sizlerle buluşması, içinizde olması çok güzel. Sizlerin de bu toplantılara katılmanız güzel bir manzara oluşturuyor. Çorum’da bu dönem muhtarlarla istişareli bir şekilde sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz şehrin kenardan başlayıp içeriye doğru eksiklerini gidereceğiz diye söz vermiştik. Gülabibey Mahallesinde asfalt sorunumuz kalmadı” diye konuştu.

KAYA: “ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞACAK”

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya da yaptığı konuşmada Gülabibey Mahallesi sakinlerinin sorunlarını rahatça dile getirebildiği bir toplantı olduğunu belirterek “Bugün söz sizlerin. Sizler konuşacaksınız ve sorunlar dile getirilecek. Çözülmesi gereken sorunlar çözüme kavuşacak” diye konuştu.

AHLATCI: “BELEDİYE BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gülabibey Mahallesi’nin her şeyin en iyisini hak eden bir mahalle olduğunu belirterek, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aşkla çalışan yorulmaz. Belediye Başkanımıza güveniyoruz.” diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve mahalle muhtarı Hasan Belli de yaptıkları konuşmada toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

(Haber Merkezi)

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