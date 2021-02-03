Gülabibey’in hayırsever esnafına teşekkür plaketi
Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, iki yıllır çeşitli etkinliklerine ve yardım kampanyalarına katkıda bulunan yardımsever esnafa ve iş insanlarına teşekkür plaketleri veriyor.
Güncel 03.02.2021, 01:10
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Muhtar Belli, 22 hayırsevere daha plaket verirken, “Yüreği insan sevgisiyle çarpan, yardımsever insanlarımız sayesinde binlerce mahalle sakinimize yardım elini uzattık, çocuklarımızı verdiğimiz hediyelerle sevindirdik. Sosyal etkinliklerimize destek veren tüm yardımseverlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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