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Gülabibey’den deprem bölgesine iki TIR yardım

Çorum’un Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından, depremzedelere yardımda bulunmak isteyen Mahalle sakinleri yardım için seferber oldu.

Gülabibey’den deprem bölgesine iki TIR yardım

Çorum’un Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından, depremzedelere yardımda bulunmak isteyen Mahalle sakinleri yardım için seferber oldu.

02 Şubat 2020 Pazar 19:58
Gülabibey’den deprem bölgesine iki TIR yardım

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı tarafından Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen depremzedelere ulaştırılmak üzere 2 TIR yardım malzemesi dualarla yola çıktı.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli öncülüğünde başlatılan kampanyaya mahalle sakinlerinin ilgisi oldukça yüksek oldu. Başlatılan yardım kampanyasının sonunda 2 TIR dolusu yardım malzemesi depremzedelere göndermek için mahalle sakinleri tarafından TIR’lara yüklendi.

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez İlce Başkanı Erkan Akar, İl Müftüsü Muharrem Biçer, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile yapılan duanın ardından yardım malzemeleri Elazığ ve Malatya’ya gönderildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan kampanyaya emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederek hükümet olarak ilk dakikalarından itibaren depremde zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için tam hız çalışmalara başladıklarını ve her türlü ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

Muhtar Hasan Belli ise: “Düzenlediğimiz kampanyada araçlarını gönüllü olarak yola çıkaracak olan Haşim Yağlı ve Alper Kılcı kardeşlerim başta olmak üzere kampanyamıza verdikleri tam destekten dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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