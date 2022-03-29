Gülabibey’den Alp’e “nefes”

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Gülabibey Spor Kulübü’nün maç kahvaltısından sonra, yönetici ve futbolcularla birlikte SMA hastası olan minik Alp için düzenlenen kermesi ziyaret ederek destek verdi.

(Aliye ÖNCEL)

