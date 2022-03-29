Gülabibey’den Alp’e “nefes”
Güncel 29.03.2022, 19:22
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Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Gülabibey Spor Kulübü’nün maç kahvaltısından sonra, yönetici ve futbolcularla birlikte SMA hastası olan minik Alp için düzenlenen kermesi ziyaret ederek destek verdi.
(Aliye ÖNCEL)
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