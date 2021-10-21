Gülabibey’de altyapı çalışmaları devam ediyor

Belediye, Galabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta yağmursuyu sorununu çözüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Cemilbey Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne kadar 950 metrelik yağmur suyu ve 1100 metre atık su hattı çalışması yapacaklarını belirten Başkan Aşgın, “Aşırı yağışlarda sel ve su taşkınlarına neden olan bölgelerin sorunlarını tek tek çözüyoruz. Mevcut hatlarımızı daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı borularla yeniliyoruz. Bölgede yağmur yağışları sonrası görülebilecek sel ve baskınların önüne geçmek için 950 metrelik yağmur suyu hattını yanı sıra 1100 metrelik atık su hattı çalışması yapıyoruz.” dedi.

Aşgın, altyapı çalışmalarının ardından kısa sürede asfalt çalışmalarının da yapılacağını sözlerine ekleyerek Çorum için aşkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)

