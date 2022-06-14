Gülabibey sakinlerinin olağanüstü duyarlılığı

Bu kampanyaya Gülabibey Mahallesi sakinlerinin ilgi ve duyarlılığı ise ayrı bir memnuniyet vesilesi oldu.

Gülabibey Muhtarı Hasan Belli’nin yoğun çabaları sayesinde, Alp bebeğe mahalleden 308 bin lira destek sağlandı.

Hatırlanacağı üzere, Muhtar Hasan Belli, mahalledeki Rüstem Eren Parkı’na yardım çadırı kurmuş ve mahalle sakinlerinden gönüllülerle birlikte “Alp bebeğe nefes olmak için” büyük çaba göstermişti. Gülabibey Muhtarı Belli, “Tedavi için Dubai’ye götürülen Alp bebeğin sağlığına kavuşmuş olarak dönmesini bekliyoruz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

