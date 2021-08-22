Gülabibey Muhtarlığı’ndan aşure etkinliği

Gülabibey Mahallesi muhtarlığı organizasyonunda Huzur Camii’nde “aşure ikramı etkinliği” düzenlendi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da katıldığı aşure dağıtımında konuşan Muhtar Hasan Belli, mahalle esnafıyla birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir etkinliğin altına imza attıklarını belirterek, mahalle sakinlerinin organizasyonu sahiplenmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aşure günü ve Muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Muhtar Belli, etkinliğin yapılmasında Almanya'da Hasene Hayır Derneği yöneticisi olan ve Çorum'da olduğu sürece Gülabibey Mahallesi'nde hayır işleriyle uğraşan Mehmet Şahin’e, Huzur Camii imamına ve aşure yemeğini yapan Gülistan Lokantası’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)