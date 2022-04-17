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Gülabibey Muhtarı’ndan Alp bebeğe destek çadırı
Güncel 17.04.2022, 17:31
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Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Rüstem Eren Parkı’nda Alp bebeğe destek çadırı kurdu.
Kampanya çerçevesinde açılan stantta, öğleyin saat 12.00’den gece saat 23.00’e kadar yardımlar alınıyor. Muhtar Belli, bu çalışmayı gönüllü bir ekiple sürdürüyor.
(Aliye ÖNCEL)
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