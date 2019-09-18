Gülabibey Muhtarı Belli, “taziye çadırı” oluşturdu

Mahalleye, 150 kişilik üç ayrı çadır kurduklarını belirten Muhtar Belli, aynı anda üç cenaze evine hizmet verebileceklerini, ayrıca 250 kişilik çay seti ile de çay servisi yapabileceklerini söyledi.

Hayırseverlerin katkılarıyla kurdukları çadırların, mahalle sakinleri arasında memnuniyet yarattığını ifade eden Hasan Belli, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Acılı cenaze sahiplerinin, taziye için gelen misafirlerini ağırlarken, gerek evlerinin yetersizliği, gerekse üzüntü ve telaşın bir araya gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz.

Taziye evlerinin yükünü hafifletmek amacıyla bu uygulamayı başlattık. Yaz döneminde taziye çadırları açık olacak, ama kışın her tarafını kapatacağız.

Mahalle sakinlerimizin, mutlu günlerinde olduğu gibi, acılı anlarında da yanlarında olmak istedik. Bu çalışmamızın memnuniyet yarattığını görmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum.”

(Aliye ÖNCEL)