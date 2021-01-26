Gülabibey Muhtar azası Sarıca’nın oğlu evlendi

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı azası Ahmet Sarıcan, oğlu Uğurcan’ı evlendirdi.

Çorum Belediyesi’nden emekli olan Gülabibey Mahalle Muhtarlığı azası Ahmet Sarıcan’ın oğlu Uğurcan ile Büşra çiftinin düğün töreni önceki gün gerçekleştirildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın nikahı kıydığı düğün töreninde şahitlikleri ise AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli yaptı.

Nikah cüzdanını geline veren Başkan Aşgın çifte iki cihan saadeti dilerken, şahitler Ceylan, Ahlatcı, Karapıçak, Tosik ve Belli de genç çifti kutlayarak ömür boyu mutluluk diledi.

(Haber Merkezi)