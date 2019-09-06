Gülabibey Mahalle konserine yoğun ilgi

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Mahalle 5 konser etkinliği Gülabibey Mahallesi’nde verilen konserle son buldu. Geçtiğimiz haftalarda yapılması planlanan ancak terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehitlerimiz nedeniyle ertelenen Gülabibey-Mimar Sinan Mahalle konseri Rüsten Eren Parkı’nda gerçekleştirildi. Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği konseri AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşmada yaptıkları konserler içerisinde en yoğun katılımın Gülabibey-Mimar Sinan Mahalle konserinde olduğunu belirtti. ­Belirlenen 5 mahallede düzenlenen konsere ilginin yüksek olmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Çorum’un bütün renkleri burada. Çorumlular burada, çorumun bütün güzellikleri burada. 5 Mahallemizde 5 konser düzenledik. Bu konserlerde şehrimizin bu tür kültürel etkinlikleri özlediğini gördük. Akkent, Buharaevler, Bahçelievler, Ulukavak konserleri çok kalabalıktı. Bugün görüyoruz ki en yoğun en kalabalık katılım Gülabibey’den oldu, Mimar Sinan mahallemizden oldu. Bundan sonra daha büyük bir aşkla, daha büyük bir sevgi ve coşkuyla Gülabibey’in hizmetkarı olmaya, Mimar Sinan mahallesinin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 150 gün oldu göreve geleli. Geride kalan günlerde büyük bir aşkla çalışmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Mahallelerinizde olan taleplerinizi iletebilirsiniz. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz burada onlara istediğiniz talebinizi iletebilirsiniz. Bu zamana kadar yapılmamış ne varsa, eksik kalmış ne varsa büyük bir aşkla yapmaya varız diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Milletvekilleri Ceylan ve Kaya’nın da konuşmasının ardından yerel sanatçılar Özcan Serpinli, Funda ve Nurullah Özel birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Yaklaşık 2 saat süren konsere oldukça yoğun ilgi gösteren vatandaşlar zaman zaman sanatçıların söylediği şarkılara da eşlik ettiler.

Konuşmaların ardından AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli sanatçılara çiçek verdiler. (Haber Merkezi)