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Gülabibey'de silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum’da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada yaralananlar oldu.

Güncel 05.06.2020, 09:25 05.06.2020, 12:12
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Olay, Gülabibey Mahallesi  Cumhuriyet Caddesinde  yaşandı.
İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen  kişiler arasında  tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine gurupta bulunan bazı kişiler  silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi vurulduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Polis olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda araca  kursun isabet ettiğini tespit etti. Silahla yaralama olayı ile ilgili  soruşturma sürüyor.

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