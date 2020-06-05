Gülabibey'de silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yaşandı.

İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gurupta bulunan bazı kişiler silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi vurulduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda araca kursun isabet ettiğini tespit etti. Silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.