Gül Derneği’nden ziyaret

Kısa adı GÜL-DER olan Gül Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necat Yazıcı ile Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Dernek Başkanı Necat Yazıcı, derneğin merkezinin Çorum olduğunu ve gençliğin okumaya, kültürel etkinliklere yönlendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını, projelerinden birinin “Kahve-Kitap” olduğunu söyledi. (Volkan SINAYUÇ)

