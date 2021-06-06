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Gül-Der’den Gözlükçü ve Optisyenler Günü kutlaması

Güncel 06.06.2021, 16:34
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Gül-Der’den Gözlükçü ve Optisyenler Günü kutlaması

Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Gül-Der) Başkanı Necat Yazıcı ile Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz, 2. Bölge Ankara Gözlükçüler ve Optisyenler Odası Çorum Temsilcisi, Sultan Optik sahibi Sultangül Candemir’e Gözlükçüler ve Optisyenler Günü nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdiler.
Ziyarette Yazıcı ve Yılmaz, gözlükçü ve optisyenlerin gününü kutlarken, tüm meslek mensuplarına da hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundular. (Haber Merkezi)
 

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