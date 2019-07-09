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Gül-Der’de şiir gecesi

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında faaliyet gösteren Gül-Der Kitap Kahve tarafından şiir gecesi etkinliği düzenlendi. Dernek bahçesinde düzenlenen etkinliğe şiir sevdalısı kalabalık bir genç grup katıldı. Canlı müziğin de eşlik ettiği şiirler okundu, şiir dolu bir gece yaşandı.

Gül-Der’de şiir gecesi

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında faaliyet gösteren Gül-Der Kitap Kahve tarafından şiir gecesi etkinliği düzenlendi. Dernek bahçesinde düzenlenen etkinliğe şiir sevdalısı kalabalık bir genç grup katıldı. Canlı müziğin de eşlik ettiği şiirler okundu, şiir dolu bir gece yaşandı.

09 Temmuz 2019 Salı 23:21
Gül-Der’de şiir gecesi

Program Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı’nın açılış konuşması ile başladı. Yazıcı,”Şiirin insanın anlam dünyasındaki yeri ve ilahi yönü üzerinde önemle durulması gerek. Teknolojinin kuşatması altındaki insanlığımızı var kılma ve sürdürme mücadelemizde şiir hala önemli bir mevzidir.” dedi.

Ardından çeşitli fon müzikleri eşliğinde seçkin şairlerin şiirleri ile kendi yazdıkları şiirleri okudular. Etkinliğe Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Başkanı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Kültür Müdürü Hasan Tomuk ve Künye Edebiyat Başkanı Halit Yıldırım’ da şiir okurken, program ikramların ardından son buldu.

(Haber Merkezi)

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