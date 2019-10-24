GÜL-DER Kitap Kahve’den iki okulda konferans

Araştırmacı Yazar Ramazan Kağnıcı tarafından verilen konferansta, İslam Tarihi’nde Peygamberimizin Medine’de İslam’ı anlatmak üzere görevlendirdiği ilk öğretmen olan Mus’ab b. Umeyr’in hayatı ve Müslümanlar için önem taşıyan örnekliği öğrencilere aktarıldı.

Ramazan Kağnıcı konferansı arasında öğrencilerin dikkatini konuya çekmek, bilgilerini tazelemek ve konunun pekişmesini sağlamak amacıyla sorular sorarken doğru cevap veren öğrencilere de, kendisine ait “Mavi Dünyam “ adlı hikaye ve “ Vuslat “ adlı şiir kitaplarını hediye etti.

(Haber Merkezi)