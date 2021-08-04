GÜL-DER, 17 köyü kitapla buluşturacak

GÜL-DER’in hazırladığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “Mobil Kitap Kahve ile Çorum Okuyor” isimli projenin açılışı yapıldı. Dernek binasında yapılan açılışa Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ile Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Baro Başkanı Kenan Yaşar, İl Proje Etüt Müdürü Seyfettin Zengin, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve dernek üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda GÜL-DER Başkanı Necat Yazıcı, proje ile ilgili bilgi verdi. Proje kapsamında merkeze bağlı ilkokul ve ortaokulu olan toplam 17 köye mobil kitap okuma aracı ile ziyaret yapacaklarını belirten Yazıcı, “Ziyaretlerimizde modifiye edilmiş aracımızla götüreceğimiz kitapları ödünç olarak vereceğiz. Köylerimizdeki yaşlılarımızla sözlü kültürün tespitine ilişkin röportajlar ve çekimler yapacağız. Köyümüzün folklorik unsurlarını, türküsünü, manisi, hikayesini vs. derleyecek ve türklülerini, ezgilerini dökeceğiz. Yine köylerimizin doğal güzelliklerini ve sosyal yaşamını fotoğraflayacağız. Ayrıca köyümüzün okulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik usta öğretici hocalarımızın katkılarıyla sanatsal etkinlikler (hat, tezhip, ebu, karagöz-hacivat, robotik kodlama vs.) yapacağız. Sanatçılarımızın katkılarıyla müzikal etkinlikler, gençlik liderleri ve spor antrenörlerimizin katkılarıyla sportif etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü de Gül-Der’in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ve projeyi önemsediklerini belirterek, projenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

(Hatice Asuman ATEŞ)

