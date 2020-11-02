Gül: “Depremler değil, tedbirsizlik öldürüyor”

İzmir’in Seferihisar’da yaşanan depremin ardından bölgedeki yöneticilerle görüşerek “geçmiş olsun” dileklerini ilettiklerini vurgulayan İlyas Gül, bu zor günlerde İzmir halkının yanında olduklarını dile getirdi.

İzmir felaketinin deprem gerçeğini bir kez daha bizlere hatırlattığını belirten Gül, yayınladığı mesajda İzmir’deki felaketin acısını yüreklerinde hissettiklerini de belirterek şu görüşlere yer verdi: “Ülkemizin deprem kuşağında olmasının gerçekliğiyle her türlü çalışmaların ivedilikle yapılmasının elzem olduğunu, devletimizin bu konuda her türlü çalışmayı yaptığını ve yapacağından şüphemiz yoktur. Kadirşinas milletimizin de güzel İzmir halkının yanında olacağını biliyoruz.

Son yaşanan acı tecrübe bize bir daha göstermiştir ki deprem insanları öldürmüyor; tedbirsizlik, ihmal, cehalet, çürük bina ve çarpık yapılaşma insanları öldürüyor. Yaralılarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Elim zelzeleden hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk milletine baş sağlığı dilerim. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Allah milletimizi ve bütün insanlığı her türlü doğal afetlerden, savaşlardan, yangınlardan sel felaketlerinden, kuraklıktan, veba ve her türlü musibetten korusun”

(Haber Merkezi)