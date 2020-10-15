Altındağ Belediyesi, Ankara’nın ilçelerini Altınköy’de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik, Akyurt, Çubuk ve Çamlıdere’nin ardından başkentin bir diğer ilçesi Güdül, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi’nin konuğu oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi’nde misafir olan ilçe belediyeleri, kendi yörelerinin kültürel değerlerini Altınköy ziyaretçilerine tanıtmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesi’nin bu haftaki konuğu Güdül Belediyesi oldu. Güdül Belediyesi’nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın birlikte açtı.

“GÜDÜL LEBLEBİSİNİ MUTLAKA TADIN”

Güdül’ün leblebisini tatmak isteyenleri Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet eden Çorumlu Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Güdül leblebisi de Çorum leblebisi kadar lezzetli. Bu lezzeti yakından tanımak isteyen herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etmeye ve Güdül ilçemizi yakından tanımaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)