“Gücümüzü örgütlü olmaktan alıyoruz”

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamlarında ziyaret eden Yalçın ziyaretlerin ardından, Eğitim Bir Sen Çorum Şube Yönetimi, İlçe yönetimleri ve işyeri temsilcilerinin katılmış olduğu Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Genel Başkan Ali Yalçın, Eğitim Bir Sen Çorum Teşkilatına seslendi.



“Gücümüz örgütlülüğümüz deyişimiz hamaset değil hakikattir” diyen Yalçın, “Örgütlü olmaya inandırma, örgütlemeyi başarma, zorluklara dayanma, mevzuatı / yasayı çıkarma, Memur-Sen sayesinde ‘Toplu Sözleşme Hakkı’na kavuşup bazı kazanımlara ulaşma süreci 30 yılımızı aldı. Kolay olmadı, örgütlenerek oldu. ‘Emek Mücadelemizde 802 Kazanım’ kitabımızla toplu sözleşmeyle, KPDK’yla, KİK’le, hukuk yoluyla elde ettiğimiz kazanımlarımızı bir araya getirdik. Hepsinin bir hikâyesi, ayrı ayrı mücadelesi var. Bir çırpıda saymak kolay ama bir çırpıda ulaşılmadığını bilmek zor değil.

Her mücadele ettiğimiz konuyu başarmış değiliz şüphesiz. Fakat her kazandığımız konu, mücadele ettiğimiz bir konuydu. Hiç biri lütuf olarak verilmedi, gökten zembille inmedi. Hepsinin altında yerimiz, terimiz ve imzamız vardır. Ter akıtmayı sürdürecek, örgütlülüğümüzü büyüteceğiz.

Çünkü bir şeyin net olarak farkındayız. O da, gücümüzü örgütlü olmaktan alıyor, örgütlülüğümüzle muhatap oluyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

