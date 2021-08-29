“Güçlü Türkiye hedefimizden kimse bizi saptıramayacak”

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı mesajında milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyada ilan edildiği büyük zaferin 99. yıldönümü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

30 Ağustos zaferiyle aziz milletimizin kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verdiğini ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, büyük mücadelenin ardından kurulan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; barışın, demokrasinin ve istikrarın ülkesi olduğunu vurguladı.

Bu zaferle şanlı bayrağımızın masmavi göğümüzde dalgalanmaya devam ettiğini, ezanın dinmediğini, bedenimizin de ruhumuzun da asla esaret altında kalmadığını belirten İl Başkan Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bu bereketli topraklarda, birlik ve beraberlikten aldığımız enerjiyle güçlüyüz, azimliyiz, cesuruz. Bizi, güçlü Türkiye hedefinden saptırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu cennet vatanı bizlere yurt eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

