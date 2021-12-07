“Güçlü toplumun inşası kadınlarla mümkün olur”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.Yusuf Ahlatcı, 5 Aralık 1934’te Atatürk öncülüğünde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl 5 Aralık gününün “Kadın Hakları Günü” olarak kutlandığını hatırlatarak, “Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınlar, Büyük Türk Milletinin tarihinde ise, anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olmuştur” dedi.

Türk kadınlarının, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler verdiklerini, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmayıp, gerektiğinde kendilerinin de düşmana karşı savaştıklarını anlatan Yusuf Ahlatcı, “Türkiye, kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda köklü deneyime sahip bir ülke olarak, kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının artırılmasına ve kadının toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesine daima özel önem atfetmiştir.” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

