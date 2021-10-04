“Güçlü kadın, güçlü toplumu oluşturur”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Grup Başkanı Yıldız Bek, Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve partililerin hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Anar, “95 yıl önce İsviçre medeni kanunu örnek alınarak 4 Ekim 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk Medeni Kanunu kabul edildi” dedi.

Cumhuriyet Türk adaletinin karışıklıklarından, yokluktan, ilkel durumdan kurtarılması için devrimin ve yüzyılın uygarlığının gereklerine uyan yeni bir Türk Medeni Kanunu’nun hızla uygulamaya konulmasını zorunlu kıldığını belirten Anar, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Bunun için de en uygun İsviçre Medeni Kanunu esas alınmıştır.

Bu kanunun özelliği, dilinin basitliği, kadın-erkek eşitliğine dayalı bir aile düzeni içermesi ve hakime takdir yetkisi vermesiydi.

Ülkemizin çağdaşlaşmasının ve uygarlığının temelini oluşturan bu yasa özellikle kadınların eşit ve özgür bireyler olarak toplumsal ve kamusal yaşamda yerini almasının başlangıcıdır.

Kanun önünde kadın ve erkeklerin aynı haklara sahip olmasını, en önemlisi de tek eşle evlilik şartını getirerek modern bir aile yapısına kavuşturmuştur.

Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkını tanımış, böylece kadın ve erkek arasında ekonomik ve sosyal eşitliği sağlamıştır.

Mahkemelerde tanıklık hakkı sağlanamayan kadınlara tanıklığının kabulü sağlanmıştır. Miras ve boşanma konularında kadın ve erkek eşit hale getirildi.

Laik, hukuk anlayışı toplumun her kesiminde uygulanır hale getirilmiştir.

Ama ne yazık ki son zamanlarda bu uygulamalara sekte vurulmaktadır.

Erkek hakim toplumumuzda kadınlara verilen bu haklar kadınların haklarını korumakta yetersiz oldukları için ya da engellendikleri için ellerinden yavaş yavaş alınmaktadır.

Güçlü kadınlar güçlü toplumlar oluştururlar. Toplumda ki yerimizi ve değerimizi bilelim, haklarımızı koruyalım.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e özellikle kadınlara benliğini ve haklarını kazandırdığı için minnet ve saygılarımız sonsuzdur.” (Taner ŞİMŞEK)

