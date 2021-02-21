“Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile ise güçlü Türkiye demek”

Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan ve Mustafa Gökgöz ve Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur katıldı.

İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, Başkan Yardımcısı Semra Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Pelin Tuğut ve Ebru Gül Çömüz’ün öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İŞKAD’ın tüm projelerini destekleyen Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da hazır bulundu.

Toplantının sunuculuğunu yapan Pelin Tuğut, “Öyle güzel topraklarda yaşıyoruz ki; güzel Anadolum tam 36 ayrı medeniyete vatan olmuş. Bize düşen, bu medeniyetlerden miras kalan değerlere değer katmaktır. İŞKAD olarak kadın merceğinden ilhamla, tarihi değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

Projenin sunumunu yapan İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize rahmet dilekleriyle başladığı konuşmasında, “Bugün, burada, tam bir kentsel koalisyon görüyorum. Ve biliyorum ki, Çorum İş Kadınları Derneğinden çok, kentimizdeki kadınlara omuz vermek için buradasınız. Ve tek yürek bugün, kadınlarımız için atıyor” ifadesini kullanarak, “Biz, lokal olarak kentimizde ve ülkemizde, kadın istihdamının önündeki engellere odaklandık. O engelleri ortadan kaldırdığımızda sonuca ulaşacağımızı biliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, iş kadınlarının heyecanı karşısında büyük şevk duyduklarını belirterek, girişimci kadınların iş hayatına atılmaları yönünde elden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Toplantıdan ayrılmak durumunda olduğunu belirten CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kadının, hayatın her safhasında güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, iş kadınlarına daima destek vereceklerini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “Her alanda olduğu gibi kadınlarımıza destek vermeye devam edeceğiz.Toplumun temel yapıtaşı olarak kadınlar iş hayatında, sosya-kültürel alanda yükselirken her zaman yanlarında olacağız” ifadesini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, kadın milletvekili sayısının 27. Dönem’de cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını, 103 kadın milletvekilinden 53’ünün Ak Partili olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi kadınları siyasetin öznesi haline getirdik. Kadınların gerek iş yaşamında gerekse sosyal hayatlarındaki yaşadığı zorlukları aşmak adına hükümetimiz döneminde önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadın İçin Aş projesi, girişimci kadınların, kurumsal kapasite ve örgütlenme yeteneğini güçlendirmek, yerel, ulusal ve kamusal karar alma mekanizmalarına katılımlarını arttırmak, kadınların kentsel yönetimde sosyal-toplumsal katılımlarının güçlendirilmesine katkı sağlayarak yönetişim kavramını bilinir ve uygulanabilir kılmak için yapılan bir projedir. Bu proje ile yaklaşık 100 kadını girişimcilik konusunda bilinçlendirerek işgücüne katılımlarının önünü açmak hedeflenmektedir.

Türk kadınının her zaman oldukça özel bir ruha ve yeteneğe sahip olduğuna inanıyoruz. Çünkü kadınlar, toplumları doğurur, kültürlere kök verir; dünyadaki dengeyi korur, ilhamı ve yaratıcılığı arttırır. Kadınlar güçlüdür. Güçlü kadın aynı zamanda güçlü aile demektir. Güçlü aile de güçlü Türkiye demektir. Kadınlarımız ne kadar özgüvenli ne kadar güçlü olursa inşallah o derece de ailelerimiz, çocuklarımız ve ülkemiz de güçlü olacaktır. Toplumsal kalkınmanın öznesi olan kadınlarımız sahip olduğu büyük potansiyel ve yeteneği ortaya çıkardığında, çalışan ve üreten daha müreffeh bir Türkiye olacağına da inancımız tamdır.

Biz aslında bu projelerle bu başarı hikayelerinin daha görünür hale gelmesini, daha tanınır olmasını ve gelecek kuşaklara rol model olmasını istiyoruz. Kadınların zihin dünyası muhteşem ve parlak fikirlerle dolu. Bu ruhunuzdaki enerji bize de sirayet ediyor. Heyecanınız bize de ilham veriyor. Bu nedenle kadının elinin, emeğinin, fikrinin, en önemlisi de kadın yüreğinin her projenin içinde var olması gerektiğine inanıyoruz.”

Toplantıda daha sonra, projeye katkıda bulunanlara teşekkür plaketi, eğitimlere katılanlara ise sertifikaları verildi.

Duygu Diren’in yönetmenliğini yaptığı, Tiyatro 4. Duvar oyuncularının hayat verdiği Puduhepa filmi de beğeniyle izlendi. (Haber Merkezi)