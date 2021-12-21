Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyenin de genç ve kadınların istihdamını artırmayı hedefleyen SOGEP’in desteğiyle hayata geçirilen Güçlü Gençler Güçlü Kadınlar Projesini anlattı. Aşgın şöyle devam etti:

“Güçlü kadın güçlü aile demek, güçlü aile güçlü toplum demek, güçlü toplum güçlü devlet demek. Yine şu hikâyeye baktığımız zaman bir mıh bir komutanı bir komutan bir orduyu kurtarır. Oradaki mıh buradaki güçlü kadınlardır. Aynı tarihte olduğu gibi şu anda da güçlü kadınlarımızla güçlü devletimizle hep beraber mücadele veriyoruz.”

Belediye’nin kurduğu Hanımeli Yöresel Lezzetler markasıyla üreten kadınların ürünlerini satabildikleri bir pazar oluşturduklarını aktaran Aşgın, “Şehrin 3 muhtelif yerinde açtığımız satış noktasında kadınlarımız ürettikleri ürünleri satabiliyor. Burada kadın kooperatiflerimizle de güçlü işbirlikleri yaptık. Buradan şunun da müjdesini veriyim 4. Satış noktamızı da açacağız. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Saat Kulesi’nin dibinde Veli Paşa Konağı’nda en güzel yeri Hanımeli Yöresel Lezzetler için ayırdık. Tüm kooperatiflerimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı. (Nurdan AKBAŞ)

