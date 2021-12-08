“Güçlü bireyler olmak için mücadele ediyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekillerinin eşleri, AK Parti İl Başkanın eşi, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve AK Parti İl Kadın Kolları teşkilatı mensuplarının hazır bulunduğu söyleşide konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Türk kadınına 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkının verilmesinin tüm dünya kadınlarının demokrasi mücadelesinin miladı kabul edilerek Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlamasına vesile olan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve demokrasi kahramanı kadınlarımızı saygıyla anıyoruz. Biz kadınlar toplumsal hayatta, demokrasi mücadelesinde, ekonomik hayatta güçlü bireyler olmak için tüm dünyada mücadele ediyoruz. Bu mücadelede öncü olan, bizlere yol açan demokratik hayatta varlığımızı ortaya koyan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, toplumsal hayatta, eğitimde, iş hayatında özgürleşmemizi sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

