"Güçlü bir ülke olmak zorundayız"

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetlilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un sevgi kardeşlik ve barışın başkenti olduğunu dile getirdi. Barış Harekatı’nın 3. günü olduğunu ve şehitlerin bulunduğunu söyleyen Aşgın, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğini kaydetti. Türk milletinin her zaman adaleti temsil ettiğini ve bu milleti ayakta tutan duygunun da gaza duygusu olduğunu vurgulayan Aşgın, “Adaletin sağlanması konusunda bu duygu önemlidir. Uzun zamandır bu duygunun öldüğü düşünülüyordu ancak bunun böyle olmadığı tekrar tüm dünyaya gösterildi” dedi.

VALİ AŞGIN ASKERLER İÇİN DUA İSTEDİ

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısında operasyonun ne kadar devam edeceğinin belli olmadığını belirterek herkesten Fetih Suresi’ni okumalarını ve askerlerimiz için dua etmelerini istedi.

Kimsenin Türk askerinin ayağına taş gelmesini istemediğini anlatan Vali Çiftçi,

“Allah, bu aziz vatanda birlik beraberlik içinde kıyamete kadar yaşamayı nasip etsin” dedi.

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini dile getirdi. Bir ülkenin güçlü olmasının ekonomi, teknoloji, eğitim, kültür ve sanatta da güçlü olması anlamına geldiğini ifade eden Kurtulmuş, ekonomide güçlü olmayan bir ülkenin siyasetinin de güçlü olamayacağını, siyaseti güçlü olmayan bir ülkenin de dış politikasının güçlü olamayacağını anlattı.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin başına musallat edilen terör örgütlerine kimin destek verdiğini ve bunları kimin örgütlediğinin farkında olduklarını, bunların asıl amacının sınırlarını ayırdıkları insanların, kalplerini ve zihinlerini düşman haline getirmek olduğunu vurguladı. Türk, Kürt, Arap, Sünni ve Şii'yi birbirine düşman edilmeye çalışıldığını ancak bölgedeki halkın birbiri ile akraba olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bunlara karşı en büyük cevabın dostluk ve kardeşlikle verileceğini kaydetti.

Dünya şartları ve bölge şartlarının Türkiye'nin aciz, ayaklarının üzerinde duramayan, sağdan soldan söylenen sözlere uymak zorunda kalan bir ülke olmasına izin vermeyeceğini belirten Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin mutlaka güçlü bir devlet olması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, “Ele güne muhtaç olmayan güçlü bir ülke olmak zorundayız. Ekonomi alanında çalışan bütün kurumlarımızla 'nasıl Türkiye'yi ekonomik olarak güçlü hale getirebiliriz' bunun için çabalayacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından STK temsilcilerinin sorunları dinlendi.

“ANADOLU BASINI CAN ÇEKİŞİYOR”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı sivil toplum kurulmuşları ile istişare toplantısında Anadolu basının sorunlarını anlatan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, yerel basının can çekiştiğini söyledi. İcra ve iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasının söz konusu olduğunu anlatan Erzen, bu konunun yasalaşması halinde Anadolu basınının büyük bölümünün zarar göreceğini hatta birçoğunun kapanabileceğini anlattı. Gazetecilik yasası bulunmadığını bu nedenle her ilde 3-5 kişinin bir araya gelerek yapıyı bozabildiğini vur8gulayan Şevket Erzen, basın kurulunda Anadolu gazetelerinden temsilcilerin bulunduğunu ancak son düzenlemeler ile çıkarıldığını temsilcinin tekrar kurullara alınması gerektiğini ifade etti.

Anadolu basınının %99’unun yerli ve milli olduğunu belirten Erzen, bu gazetelerin sekteye uğramaması için destek verilmesini istedi. (Erkan BAYATLI)