“Güçlü bir Türkiye için milli ekonomi politikaları gerekli”

BTP’nin Anitta Otel’de düzenlenen il kongresine katılan Genel Başkan Av. Hüseyin Baş, ülkenin içinde bulunduğu sorunları milli ekonomi politikaları ile çözülebileceğini belirterek iktidara yüklendi. Hüseyin Baş, kongrede ülke sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren BTP Genel Başkanı Av. Hüseyin Baş, iktidarın Türkiye'yi geleceği olmayan bir ülkeye çevirdiğini dile getirdi.

Açıklamalarını sürdüren Hüseyin Baş, “Bu milleti kurtarılmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin gençliği terk etmeyi hayal ediyor. Bu ülkenin geleceği yok. Bu ülkenin istikbali yok. Bu ülkenin açlık aldı başını gidiyor. İktidar başkanlık, muhalefet güçlendirmiş parlementer sistem nedir? Bunun bir cevabı yok. Elbette parlementer sistem. Halkımızın derdi açlık sefalet. İktidarımızda asgari ücreti 10 bin TL yapacağız. Biz 10 bin TL asgari ücret alırsak bozuluruz diyenler var” şeklinde konuştu.

BTP’nin Türk milletinin tek umudu ve güvencesi olduğunu belirterek, iktidara geldiklerinde aylık 10 bin lira asgari ücret, vatandaşlık maaşı ve ev hanımlarına maaş vaad ettiklerini söyledi.

Hüseyin Baş, Türkiye’nin dış politika, ekonomi, tarım ve hayvancılık, eğitim gibi hayatın birçok açısından çıkmazda olduğunu anlatarak, sorunların ve kalkınmış, güçlü bir ülkenin ancak ve ancak BTP’nin uygulayacağı milli ekonomi politikaları ile mümkün olabileceğini anlattı.

“Bu ülkenin AK Parti iktidarından acilen kurtulmaya ihtiyacı var” diyen BTP Genel Başkanı Baş:“Ülkemizin geleceğini kararttılar. Gençlerimiz fırsatını bulup ülkemizden gitmenin çabasına düşmüş. İşsizlik, yoksulluk, açlık, umutsuzluk almış başını gidiyor. Umudumuz gençlikte. Şimdi gelişen ve değişen bir gençlik geliyor. Siyasi palavralara pirim vermeyen bir gençlik geliyor. Neyin ne olduğunu bilen bir gençlik geliyor” dedi.

BTP Lideri Hüseyin Baş, konuşmasında özetle şu konulara değindi: “Ülkemizin başına bir FETÖ belası geldi. Biz kime gidip bu durumu anlatsak birileri bize ‘hoca efendinin bildiği vardır’ deyip bize Fetullah Gülen’i savundular. 25 yıldır Haydar hoca bu adamlarla mücadele etti. Yıllarca benim babam bazı medya kuruluşlarının hedefi oldu. Bu kuruluşlar hep üstüne geldi. O da yetmedi biz çocuklarına baskı kuruldu. Buna rağmen babam bu adamla 25 yıl mücadele etti ve bu adamın kim olduğunu anlattı. Milletimiz Haydar hocanın bilinci ve bakış açısı ile FETÖ belasının üstesinden gelmiştir.

Ben 30 yaşındayım ve babam bize pek vakit ayıramadı. Her gün benim babam bir başka ildeydi ve her bir insana benim babam bir şeyler anlatmaya çalıştı. Bu ülkenin gençleri her gün bu ülkeyi terk etmenin hayalini kuruyor. Muhalefetimizin derdi ise bir başka, neymiş efendim güçlendirilmiş parlamenter sistem sorunu var. Ben 4 yıl hukuk dersi aldım. Elbette biz de parlamenter sistemden yanayız. Bunu hepimiz biliyoruz. Sorun parlamenter sistem sorunu değil, sorun halkımızın sorunudur”

Çiftçilerin sorunlarına da değinen Hüseyin Baş, “Çorum’da çiftçi kalmadı. Ekecek biçecek çiftçi kalmadı. Ektiğini biçtiğini pazarlayamıyor. Bunlar sizin şeker fabrikanızı satmadılar mı, sattılar. Siz hala Şeker Fabrikasının sizin olduğunuzu ve sizin malınızı sattıklarının farkında değil misiniz. Devletin neyi varsa milletindir, bizimdir” ifadesini kullandı.

Konuşmasında birlik-beraberlik vurgusu yapan ve Alevi-Sünni ayrımına, etnik köken ayrımına kesinlikle karşı olduklarını bildiren Baş, yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığına neden bir Alevi başkan atanmadığını sordu.

(Yusuf ÇINAR)