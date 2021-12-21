Son Dakika

“Güçlenen kooperatifler, güçlü kadınlarla başarı hikâyesi yazıldı”

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Uygulamaları Programı (SOGEP) kapsamında Çorum Valiliği’nce hazırlanan “Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar” projesinin “Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” tamamlandı. 

Güncel 21.12.2021, 22:24
14
“Güçlenen kooperatifler, güçlü kadınlarla başarı hikâyesi yazıldı”

Anitta Otel’de gerçekleştirilen kapanış toplantısına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA Genel Sekreteri Ethem Şahin, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu,  İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum ve ilçelerinde yer alan 7 kadın kooperatifinin başkanları ve üyeleri katıldı. 
Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun ev sahipliğinde yapılan çalıştayta Çorum’da yer alan S.S. Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi, S.S. Sungurlu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Alaca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin çalışmalarını anlatan bir tanıtım filmi izlettirildi. 


2 MİLYON DESTEKLE HAYATA GEÇİRİLDİ
Toplantıda konuşan OKA Genel Sekreteri Ethem Şahin, Çorum’da kadın kooperatiflerinin yaptığı çalışmaların bir başlangıç olduğunu belirterek, “Bir sonraki videoda inşallah bu 7 kooperatifimizin rakamlarla nereden nereye geldiğini sizlere sunacağız. Çok değerli katkılar, hizmetler ve ürünler ortaya çıktığını görüyoruz. Mecitözü’nde, Sungurlu’da, Kargı’da, Alaca’da, Boğazkala’de harika yapıların örgütlenmelerin bu proje kapsamında desteklendiğini görüyoruz” dedi. 
SOGEP’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bir program olduğunu bildiren Şahin, Güçlenen Kooperatifler Güçlenen Kadınlar projesinin Çorum’da 2020 yılında SOGEP’in desteklediği ikinci proje olduğunu söyledi.  
Güçlenen Kooperatifler Güçlenen Kadınlar projesinin SOGEP’ten 2020 yılında en yüksek miktarda destek alan proje olduğunu aktaran Şahin, “2 milyon lira hibeyle en yük desteği alan proje olma özelliği taşıyor. Ajansın ya da bakanlığımızın yüzde 82 oranında desteğiyle Allah’a şükür bu neticeyi elde ettik. Bence çok çarpıcı bir durum ortaya çıkmış durumda” ifadesini kullandı. 


“BÜTÜN KURUMLAR İŞBİRLİĞİ YAPTI”
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi’nin 2020 yılında hayata geçirildiğini belirterek, “Projenin toplam maliyeti 2 milyon 443 bin liraydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 milyonunu karşıladı. Geriye kalan 443 bin lirası da İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Alaca Belediyesi ve 2 tane kadın kooperatifi tarafından finanse edildi. Bu kurum ve kuruluşlara ilave ilerleyen günlerde İl Ticaret Müdürlüğü ve 6 tane kadın kooperatifimiz daha bu projeye dahil oldu. Projemizin devamında destekçilerimizin sayısı daha da artmış oldu. Çorum Belediyemiz, Kargı Belediyemiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Damızlık Sığır Yetiştiricilik Birliğimiz de bu projenin destekçileri arasında yer aldı. Nihayetinde projemiz ruhuna uygun bir şekilde tam 22 kurumun desteğiyle 14 ay içerisinde tamamlanmış oldu. Gerçekten bütün kurumlarımız el ele verdi, işbirliği, güç birliği yaptılar ve bu şekilde bir başarı hikayesi yazmış oldular. Ben emeği geçen tüm kurumlarımızı, katkı veren herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Proje kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Vali Çiftçi, şöyle devam etti: “Kadın kooperatiflerinin alt yapısı güçlendirilmiş oldu. Üretim kapasiteleri artırılmış oldu. 2 tane kadın kooperatifimizin üretim atölyesi kurulmuş oldu. Yine kooperatiflerimizin üretimden pazarlamaya kadar geçecek olan sürede ihtiyaç duyabilecekleri eğitim de verilmiş oldu. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum bu projeye başladığımızda kadın kooperatiflerinin sayısı ilimizde 7 taneydi. Bugün geldiğimiz noktada 14’e çıktı. Dolayısıyla bu projenin ne kadar isabetli olduğunu müşahede etmiş oluyoruz.” 
TEŞEKKÜR PLAKETİ
Projenin uygulanmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Vali Çiftçi, Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi’nde emeği geçen kadınlara plaket takdim etti. 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın İş Kadınları Derneği Başkanı Sermin Kaleli’ye, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykan TOBB İl Girişimci Kadınlar İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca’ya İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu Sarıcalar Süt ve Unlu Mamülleri sahibi Nesrin Sarıca’ya plaketlerini takdim etti.

(Nurdan AKBAŞ)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@