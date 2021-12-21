“Güçlenen kooperatifler, güçlü kadınlarla başarı hikâyesi yazıldı”

Anitta Otel’de gerçekleştirilen kapanış toplantısına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA Genel Sekreteri Ethem Şahin, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum ve ilçelerinde yer alan 7 kadın kooperatifinin başkanları ve üyeleri katıldı.

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun ev sahipliğinde yapılan çalıştayta Çorum’da yer alan S.S. Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi, S.S. Sungurlu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Alaca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin çalışmalarını anlatan bir tanıtım filmi izlettirildi.



2 MİLYON DESTEKLE HAYATA GEÇİRİLDİ

Toplantıda konuşan OKA Genel Sekreteri Ethem Şahin, Çorum’da kadın kooperatiflerinin yaptığı çalışmaların bir başlangıç olduğunu belirterek, “Bir sonraki videoda inşallah bu 7 kooperatifimizin rakamlarla nereden nereye geldiğini sizlere sunacağız. Çok değerli katkılar, hizmetler ve ürünler ortaya çıktığını görüyoruz. Mecitözü’nde, Sungurlu’da, Kargı’da, Alaca’da, Boğazkala’de harika yapıların örgütlenmelerin bu proje kapsamında desteklendiğini görüyoruz” dedi.

SOGEP’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bir program olduğunu bildiren Şahin, Güçlenen Kooperatifler Güçlenen Kadınlar projesinin Çorum’da 2020 yılında SOGEP’in desteklediği ikinci proje olduğunu söyledi.

Güçlenen Kooperatifler Güçlenen Kadınlar projesinin SOGEP’ten 2020 yılında en yüksek miktarda destek alan proje olduğunu aktaran Şahin, “2 milyon lira hibeyle en yük desteği alan proje olma özelliği taşıyor. Ajansın ya da bakanlığımızın yüzde 82 oranında desteğiyle Allah’a şükür bu neticeyi elde ettik. Bence çok çarpıcı bir durum ortaya çıkmış durumda” ifadesini kullandı.



“BÜTÜN KURUMLAR İŞBİRLİĞİ YAPTI”

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi’nin 2020 yılında hayata geçirildiğini belirterek, “Projenin toplam maliyeti 2 milyon 443 bin liraydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 milyonunu karşıladı. Geriye kalan 443 bin lirası da İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Alaca Belediyesi ve 2 tane kadın kooperatifi tarafından finanse edildi. Bu kurum ve kuruluşlara ilave ilerleyen günlerde İl Ticaret Müdürlüğü ve 6 tane kadın kooperatifimiz daha bu projeye dahil oldu. Projemizin devamında destekçilerimizin sayısı daha da artmış oldu. Çorum Belediyemiz, Kargı Belediyemiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Damızlık Sığır Yetiştiricilik Birliğimiz de bu projenin destekçileri arasında yer aldı. Nihayetinde projemiz ruhuna uygun bir şekilde tam 22 kurumun desteğiyle 14 ay içerisinde tamamlanmış oldu. Gerçekten bütün kurumlarımız el ele verdi, işbirliği, güç birliği yaptılar ve bu şekilde bir başarı hikayesi yazmış oldular. Ben emeği geçen tüm kurumlarımızı, katkı veren herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Proje kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Vali Çiftçi, şöyle devam etti: “Kadın kooperatiflerinin alt yapısı güçlendirilmiş oldu. Üretim kapasiteleri artırılmış oldu. 2 tane kadın kooperatifimizin üretim atölyesi kurulmuş oldu. Yine kooperatiflerimizin üretimden pazarlamaya kadar geçecek olan sürede ihtiyaç duyabilecekleri eğitim de verilmiş oldu. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum bu projeye başladığımızda kadın kooperatiflerinin sayısı ilimizde 7 taneydi. Bugün geldiğimiz noktada 14’e çıktı. Dolayısıyla bu projenin ne kadar isabetli olduğunu müşahede etmiş oluyoruz.”

TEŞEKKÜR PLAKETİ

Projenin uygulanmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Vali Çiftçi, Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi’nde emeği geçen kadınlara plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın İş Kadınları Derneği Başkanı Sermin Kaleli’ye, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykan TOBB İl Girişimci Kadınlar İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca’ya İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu Sarıcalar Süt ve Unlu Mamülleri sahibi Nesrin Sarıca’ya plaketlerini takdim etti.

(Nurdan AKBAŞ)