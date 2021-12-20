“Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar” projesi

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun ev sahipliğinde yapılan çalıştaya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Ticaret Müdürlüğü yöneticileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yöneticileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, Çorum Ticaret ve Sanayii Odası Kadın Girişimciler Kurulu temsilcileri, Kadın Girişimciler Derneği temsilcileri ve ilimiz merkez ile ilçelerinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

Kadın Kooperatifçiler Çalıştayı, Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ömer Arslan’ın açılış konuşması ile başladı. Ömer Arslan konuşmasında; projeye destek veren tüm kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkür ederek projede görev alan tüm personel ile bir ekip çalışması yürüttüklerini bu yönüyle de bu projenin ekip çalışmasına güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Çalıştayda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Tamer Orhan da; 18 ayda tamamlanması planlanan projenin ortak ve iştirakçi olan kurumlarda görev alan personelin projenin kapsam ve amacına uygun olarak yüksek bir özveriyle görev yaptıklarını ve projenin 14 ayda tamamlandığını, projeyle ilimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimizden önemli bir kısmının kurumsal kapasitelerinin yükseltildiğini, buna ilave olarak kooperatif işletmelerinin doğru yapılandırılmaları halinde piyasada rekabet edebilir seviyeye gelerek katma değer yaratacaklarına inandığını, bunun somut örneklerle görüldüğünü ifade ederek projede görev alan tüm personele ve kadın kooperatifleri üyelerine teşekkür etti.

AB Dış İlişkiler Bürosu Uzmanı ve Proje Koordinatörü Dilek Bilgin ise projenin tanıtımı ile ilgili bir sunum yaptı. Bilgin sunumunda; 14 kurum ve kuruluşun ortak olduğu projenin bütçesinin 2 milyon 443 bin 245 TL olduğunu, bu tutarın 2 milyon TL’sinin Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı’nca kalan eş finansman tutarının ise 443 bin 245 TL’sinin ise proje ortakları tarafından karşılandığını ifade etti.

Çalıştayın devamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş “Gastronomi ve Kooperatifler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştayda Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı’nın “Kadın Kooperatiflerinde Üretim Finans ve Planlama Maliyet Analizi” konulu sunumu ile devam etti. Çalıştay Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tülay Şahin’in “Kooperatifçilik Mevzuatı ve Yeni Yasal Düzenlemeler” konulu sunumu ile sona erdi.

“Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar” projesinin kapanış programı ise 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Vali Mustafa Çiftçi ve Bakanlık düzeyinde yetkililerin de katılımıyla saat 10.30’da Anitta Otel’de gerçekleştirilecek. Kapanış programı uyarınca ayrıca saat 13.30’da AHL Park AVM’de Ticaret İl Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Kadın Kooperatifleri Sergisi düzenlenecek.

(Volkan SINAYUÇ)

