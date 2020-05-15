“GSS ile dünyaya örnek bir başarıya imza atıldı”

16 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirileceğini belirten Tök, “Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Bu vesileyle her yıl 16 Mayıs’ı içinde barındıran hafta, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun gerçekleştirildiği 2006 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet standartlarını yükseltmiş, pek çok alanda yeniliklere imza atmıştır.

Özellikle Genel Sağlık Sigortası alanında kapsamlı yenilikler hayata geçirilmiştir” dedi.

Genel Sağlık Sigortası ile kişilerin öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanının sağlandığına işaret eden Tök, “Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteydi. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkanı maalesef sağlanamamıştır. Genel Sağlık Sigortası ile ortaya çıkacak hastalık riskine karşı toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır” diye ifade etti.

“GSS İLE DÜNYAYA ÖRNEK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI”

2020 yılı itibariyle, sosyal güvencesi olmayanların, aile üyeleri de dahil aylık sadece 88.29 lira pirim ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığının altını çizen Tök, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Genel Sağlık Sigortası kapsamında Kurumumuzca yürütülen hizmetlerin önemi, küresel çapta yaşanılan COVİD-19 salgını sebebiyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tüm dünyayı derinden etkileyen, COVİD-19 salgını sürecinde çoğu ülkede sağlık sistemleri iflas etme noktasına gelirken, sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz ve Devletimizin yerinde uygulamaları sayesinde ülkemiz Dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmıştır.

Sosyal Güvenlik sistemimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine vesile olan diğer bir konu ise 2002 yılında %52 düzeyinde olan kayıt dışı çalışma oranının, yapılan çalışmalarla %30 a kadar geriletilmiş olmasıdır. Bu bağlamda, COVİD-19 salgını sürecinde, sigortalı çalışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış ve kayıt dışı çalışma konusunun ulusal sağlığımızı ve sosyo-ekonomik sistemimizi ne denli etkilediği görülmüştür. Bu öneme atfen, kayıt dışı ile mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. COVİD-19 salgını sürecinde Sosyal Güvenlik Kurum Başkanımız İsmail Yılmaz öncülüğünde ve talimatları doğrultusunda hiçbir emeklimiz sigortalımız ve Genel Sağlık Sigortalımız mağdur edilmemiş ve işlemleri ötelenmemiştir.

“SALGIN KARŞISINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUMUZ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMIŞTIR”

Sayın Yılmaz’ın Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü dönemindeki engin bilgileri ve tecrübeleri ile vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmenin yanında, toplumsal faydaya dönüştürmek adına yaptığımız bu gayretlerimizle Sosyal Güvenlik Kurumunun sadece yurt sathında değil, aynı zamanda modern dünyada da örnek bir kurum haline getirme sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz.

Sosyo-ekonomik hayatımızı derinden etkileyen salgın karşısında Sosyal Güvenlik Kurumumuz gerekli önlemleri almış ve almaya devam etmektedir. Bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında İl Müdürlüğümüz çalışanları dönüşümlü çalışma modeliyle devam etmekle birlikte; vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için, emekli aylığı sağlık cihazı ödemeleri, refakat ve yol ödemeleri, hastalık ve analık sigortası ödemeleri, gelir ve aylık ödemeleri gecikmeye meydan verilmeksizin titizlikle yerine getirilmektedir.

Bu vesileyle sosyal güvenlik sistemindeki bu dönüşümün mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a görev yapan tüm Bakanlarımıza, Kurum yöneticilerimize ve her dönem olduğu gibi salgın döneminde de idari izin kapsamında olmalarına rağmen yüksek fedakârlık ve sorumluluk duygusuyla vatandaşımızı mağdur etmemek amacıyla Kurumumuza gelerek çalışmalarına devam eden Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutlarım.Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileğiyle.” (Haber Merkezi)