Grup İmera Çorum’da 

Kadeş Barış Meydanı’nda ünlü sanatçıları Çorum ile buluşturan Çorum Belediyesi 18 Haziran 2022 Cumartesi günü Grup İmera konseri düzenliyor. Karadeniz müziğinin sevilen ekibi Grup İmera, birbirinden güzel şarkılarla Çorumlulara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Kadeş Meydanı’nda şimdiye dek saat 21.00’de yapılan yaz konserlerinde hafta sonu yapılacak YKS nedeniyle bir değişikliğe gidildi. Buna göre konser saat 19.00’da başlayacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu akşam yapılacak konsere tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

