Grip aşısı için aranan kriterler Çorumluları da şaşkına çevirdi

Grip aşısı alabileceklerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Grip aşısı olmak için eczane ve aile hekimlerine ismini yazdıran milyonlarca kişi listelerde adını göremedi. Biz de bu durumu Çorum’da vatandaşlara sorduk.

“İKTİDAR ŞEFFAF OLMALI”

Dünyada grip aşısıyla alakalı genel bir sıkıntı olduğunu belirten bir vatandaş, “Türkiye’deki en büyük sıkıntı herkesin aşağı yukarı tereddüt ettiği en önemli konu para ya da güç sahibi kişilere öncelik verileceği endişesi. İktidar eğer bu konuda şeffaf olur grip aşısının öncelikle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, bunun para ve güçle temin edilmeyeceğini ispatlarsa aşının az olmasının hiçbir sorun olacağını sanmıyorum” dedi.

“KANSER HASTALARININ BİLE ADI YOK”

Daha önce eczaneye ismini yazdırdığını belirten bir kadın, “Grip aşısı geldi mi diye sormak için biz dün eczaneye gittik. Ancak eczacı bize kanser hastasına bile grip aşısı verilemediğini söyledi. Kanser hastalarının bile listelerde adı yokmuş, kimler grip aşısı vurulacak hepimiz merak içerisindeyiz” diye konuştu.

“TÜM YAŞLILARA AŞI YAPMALARI LAZIM”

Grip olduğunda kolay atlatamadığını dile getiren bir vatandaş, “Grip aşısı bizim gibi yaşlılar için iyi olur. Ben şahsen istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda da grip aşısı oluyordum. Bu yıl eczaneye gittim, artık eczanelerden alamadığımızı söylediler. Zatürre aşısı oldum, inşallah grip aşısı da vururlar” cevabını verdi.

“KİMLER ALIYOR? ÖLÇÜSÜ NE?”

Çevresinde hiç grip aşısı alan olmadığını ifade eden bir vatandaş, “Kimler alıyor, nasıl oluyor, ölçü nedir bilemiyorum. İsteyen herkese uygulansa iyi olur. Ama maskeyi veremediler, bedava aşıyı hiç veremezler tahminim. Bekleyip göreceğiz bakalım ömrümüz olursa” şeklinde konuştu.

“KRONİK HASTALIĞIM VAR”

Zatüre aşısı olduğunu belirten bir kadın, şunları söyledi: “Şimdi bekliyoruz inşallah grip aşısı da olacağız. Eşim de ben de bekliyoruz. Biz size haber vereceğiz dediler. Aşı olmam gerekiyor, benim kronik hastalığım var. Tüm kronik hastalığı olanların, yaşlıların bu aşıya ihtiyacı var.”

“GELDİ GELECEK DEYİP MİLLETİ KANDIRIYORLAR”

Aşıyı vermeyeceklerini söyleyen bir vatandaş, “Milleti kandırıyorlar. Geldi gelecek diyerek. 83 milyon kişiye 1 buçuk milyon aşı ne ki. Belli adamlara belli çevrelere, özel kendi kişilerine verecekler. 65 yaş üstüne maske ve kolonya dağıtacaklardı, biz alamadık, hani nerede? Ne kolonya alabildik ne maske. Bu da öyle bir şey olacak” dedi.

“DEVLET NE YAPARSA İYİSİNİ HAYIRLISINI YAPAR”

Aşının bol gelmesi gerektiğini ifade eden bir vatandaş, “Ben Çorumlu olarak aşının bol gelmesini talep ediyorum. Çorum’da virüsten bir günde 9 kişi ölüyorsa bunda bir müsebbip vardır” yanıtını verdi. Aşının çoğaltılmasını isteyen bir başka kişi ise, “Özellikle 65 yaş üstü herkese aşının vurulması gerekir” dedi. Bir vatandaş ise “Ben grip aşısı konusunda polemik yapılmasını istemiyorum. Devlet ne yaparsa iyisini hayırlısını yapar” cevabını verdi.

(Nurdan AKBAŞ)