Greyder’de dost buluşması
Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇORUM HABER Kurucusu,Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ve Mali Müşavir-Sigortacı Birhan Baran, önceki gün, Çorum’un gurur markalarından Greyder’in Ankara yolundaki fabrikasını ziyaret ederek, firma sahiplerinden Süreyya Kavlu ve Genel Müdür Abidin Çatma ile “kahve” sohbeti yaptılar. (Haber Merkezi)
Güncel 13.02.2022, 16:43
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