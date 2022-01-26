Greyder operatörünün domuza söylediği cümleler gülümsetti
Çorum’da aç kalan yaban domuzu köye indi. Kar temizleme çalışması yapan greyder operatörünün domuza bağırarak söyledikleri cümleler gülümsetti.
Güncel 26.01.2022, 18:27
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Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 60 santime ulaştığı kentte çok sayıda kapalı olan köy yolunu açmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Greyder operatörü Yunus Emre Penez, Çorum- Samsun Karayolu üzerinde bulunan Hızır dede mevkiinde kapalı köy yolunu açmak için çalışma yaptığı sırada, aç kalan bir domuz karşısına çıktı. Greyderden korkan domuz uzun süre koşarken, operatörün yüksek sesle domuza söylediği cümleler gülümsetti. Greyder operatörü domuza “nereye gidiyorsun nereye gel buraya diye seslenirken, sürekli koşan domuza “yoruldun mu bak bir daha önüme çıkma “ diye seslendi. Domuz uzun süre koştuktan sonra tarlaya girerek gözden kayboldu.
(Yusuf ÇINAR)
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