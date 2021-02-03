Gramaj hilesi ‘aldatıcı ticari uygulamalar' kapsamına alındı

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin ‘Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölümüne “Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” bendi eklendi.

Yönetmelik 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.