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Gram - çeyrek altın kaç para?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,30 lira oldu.

Güncel 02.06.2020, 00:36
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Gram - çeyrek altın kaç para?

İstanbul Kapalıçarşı'da 380,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,30 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 448 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 468 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı.

#Gram çeyrek altın kaç para
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