Gram - çeyrek altın kaç para?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,30 lira oldu.
Güncel 02.06.2020, 00:36
29
İstanbul Kapalıçarşı'da 380,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,30 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 448 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 468 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
9°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Haziran 2020
|İmsak
|03:10
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:41
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:58