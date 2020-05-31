Gözyaşları arasında toprağa verildi

Kaza, dün Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta meydana geldi. Adem Ç. (35) yönetimindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Aktepe'ye çarptı. İş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde can verdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İş makinesi operatörü Adem Ç. gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Esra Aktepe'nin cenazesi, bugün Mecitözü İlçesine bağlı Köprübaşı köyünde kılınan cenaze namazınına ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.