“Gözümüzü değil cebimizi dolduracak proje yapın”
Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyelerinin seçiminde söz alan Hacı Ahmet Deresi Köyü Muhtarı Halil Damar, köylünün para getirecek çalışmalara ihtiyacı bulunduğunu belirterek, köyde yaşayanların ekonomik olarak güçlenmesi halinde kilit taşına ya da yola ihtiyacının kalmayacağını kendisinin yaptırabileceğini dile getirdi.
Güncel 15.06.2020, 20:29
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Pandemi süreci ile birlikte milletin köylüye bakış açısının değiştiğine dikkat çeken Halil Damar, memurların bir kısmının evinde dinlendiğini ancak çiftçinin yine tarlada çalıştığını kaydederek, “Bizim cebimize para girerse Özel İdarenin yapacağı kilit taşına ihtiyacımız kalmaz kendimiz yapabiliriz. Mağdur durumdayız göze hitap edecek değil cebe hitap edecek projeler istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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