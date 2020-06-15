“Gözümüzü değil cebimizi dolduracak proje yapın”

Pandemi süreci ile birlikte milletin köylüye bakış açısının değiştiğine dikkat çeken Halil Damar, memurların bir kısmının evinde dinlendiğini ancak çiftçinin yine tarlada çalıştığını kaydederek, “Bizim cebimize para girerse Özel İdarenin yapacağı kilit taşına ihtiyacımız kalmaz kendimiz yapabiliriz. Mağdur durumdayız göze hitap edecek değil cebe hitap edecek projeler istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)