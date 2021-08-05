GÖZLER, GÖZBEBEĞİMİZ ORMANLARDA

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü de, kentin merkez ve ilçelerinde yoğun ormanlık alan bulunması ve olası yangınlara karşı hazır bekletilen ekipler Ormanları 24 saat gözetliyor.

Çorum Orman işletme Müdürlüğü’ne bağlı orman denetleme kulesinde görev yapan işçiler, olası yangınlara karşı ormanı izliyor. Ellerindeki dürbünlerle yakınlarındaki köyleri ve ormanları titizlikle denetleyen işçiler, olası yangınlara karşı haberleşmeyi de sağlıyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, ormanların 7/24 korunduğunu söyledi. İlimizde bulunan 9 adet gözetleme kulesinden ormanların izlendiğini bildiren Kayaalp, “Olası bir yangın durumu olduğunda kulelerimizden doğduran ekiplerimize bilgi iletilerek ekibimiz yangın mahalline intikal ediyor, yangınla göğüs göğüse mücadele ediyor.” dedi.

ÇORUM’DAN EKİPLER YANGIN BÖLGESİNDE

Ömer Birkan Kayaalp, “İlimizde bulunan orman işletme müdürlükleri 7 arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 dozer, 25 orman yangını ilk müdahale aracıyla birlikte 39 teknik personel ve 123 orman yangın işçisiyle orman yangınlarıyla mücadele vermektedir. Orman yangınlarına ortalama 15 dakikalık sürede ulaşıyor ve ilk müdahaleyle birlikte gerekli söndürme işlemlerini yapıyoruz” ifadesini kullanırken, şu an yangınların devam ettiği bölgelerde de ekiplerinin olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“2 arazöz ve 1 su ikmal aracımız şu an yoğun bir şekilde orman yangınlarıyla mücadele edilmesi gereken bölgelerde cansiperane bir şekilde mücadele ediyor.”

(Nurdan AKBAŞ – Yusuf ÇINAR)

