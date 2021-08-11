Gözde & Alican çifti hayatlarını birleştirdi
Çorum SSK’dan emekli Cengiz Kabalak’ın oğlu, Ahlatcı Kuyumculuk personeli Alican Kabalak, Gözde Öztürk ile hayatını birleştirdi.
Güncel 11.08.2021, 23:20
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Fındık – Orhan Öztürk çiftinin kızları Gözde ile Sevda – Cengiz Kabalak çiftinin oğulları Alican, coşkulu bir düğün töreni ile dünyaevine girdi. Coşkulu bir kına gecesinin ardından genç çiftin düğün balosu Çırağan Sarayı’nda yoğun bir katılımla yemek eşliğinde gerçekleştirildi.
Gözde – Alican çiftinin nikahı düğün salonunda davetliler huzurunda Belediye Evlendirme Memuru Hasan Tomuk tarafından kıyılırken, nikah şahitliğini ise Çağdaş Baş ile Kübra Altınbaş yaptı. Davetliler, genç çiftin mutluluğunu paylaşarak çeşitli oyunlarla coşkulu saatler yaşadı.
ÇORUM HABER, Öztürk ve Kabalak ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.
(Özlem KOŞA)
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