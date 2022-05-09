“Göz kamaştıran” bir defile

İlkokul 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Filiz Şahin eşliğinde velilerini desteği ile geri dönüştürülebilen ürünlerden hazırlamış oldukları kıyafetleri ve tasarladıkları okul içinde kullandıkları araç gerekleri minik kardeşlerine sergileme imkanı buldular.

Karşıyaka Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin büyük bir ilgi ve beğeni ile izledikleri defilede heyecan dolu anlar yaşandı.

‘Geri dönüşüm muhteşem olacak’ projesi kapsamında bu defileyi gerçekleştirdiklerini belirten sınıf öğretmeni Filiz Şahin “Amacımız çocuklarımızda tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürerek yeni ürünler elde edilebileceğini, doğal kaynaklarımız tüketmeden el becerilerimizi ve yaratıcılığımız geliştirerek okul içinde kullanabileceğimiz materyaller üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunabileceğimiz konularında farkındalık yaramaktır” dedi.

Yürüttükleri projeye öğrenci velilerinin büyük destek verdiklerini belirten sınıf öğretmeni Filiz Şahin, Karşıyaka Anaokulu Müdiresi Gülsüm Temes, öğretmen ve öğrencilerin defileye gösterdikleri ilgi ve anlayışlarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

