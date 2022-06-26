Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Büküş, Çorum Özel Hastanesi kadrosunda

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, yoğunluğu fazla olan göz hastalıkları bölümüne Dr. Büküş’ü de katmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, Çorum halkına kaliteli sağlık hizmeti vermeyi öncelikli amaç edindiklerini, bu doğrultuda hastanenin her bakımdan büyümesi yönünde çaba harcadıklarını söyledi.

Opr. Dr. Abdulkadir BÜKÜŞ 1988 yılında Çorum-Alaca’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaca’da, lise öğrenimini Çorum Fen Lisesinde tamamladı. 2012 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık İhtisasını 2017 yılında Konya eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. 2017-2022 yılları arasında Alaca Devlet Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir BÜKÜŞ Çorum Özel Hastanesinde hastalarına şu alanlarda hizmet verecek: Katarakt cerrahisi, göz içi lens yerleştirme, akıllı lens tekniği, glokom-göz tansiyonu takip ve tedavisi, şaşılık takip ve tedavisi, gözyaşı yolları hastalıkları, göz kapağı hastalıkları, tedavisi ve estetiği, göz kapağı düşüklüğü…

(Haber Merkezi)

