“Göstermelik paketlerle esnafa hayal satmaya artık son verin”

DEVA Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı Nazlı Temizöz, hükümetin sunduğu ‘sözde destekler’ yerine DEVA Partisi’nin esnafın ve vatandaşın derdine deva olmak için önerdiği çözümleri paylaştı. Temizöz, “İş yerini kapatan esnaf sayısının 119 bin 315’i bulduğu, yokluk ve yoksulluk intiharlarının her geçen gün arttığı bir ortamda iktidarı hayal satmaya son vermeye çağırıyoruz” dedi.

DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Nazlı Temizöz, Türkiye’nin Covit-19 salgınına, tamamen iktidarın yönetim hatalarından kaynaklanan ekonomik kriz içinde yakalandığını savunarak, ekonomik durgunlukla mücadelede hayal satmaya bir son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Temizöz, esnafın, işletme sahiplerinin, çalışan, çalışmayan vatandaşların artık kriz aşamasından buhran ve psikolojik bunalım aşamasına geçtiğini, kapanan iş yeri sayısının ve hatta yokluk/borçluluk intiharlarının gün geçtikçe arttığını belirterek, “Ne yazık ki Türkiye, pandemi nedeniyle ülkelerin ekonomilerini ayakta tutabilmek için hazırladıkları maddi destek paketlerinin milli gelire oranları sıralamasında gerek G20 gerekse gelişmekte olan ülkeler arasında en son sıralarda yer almaktadır. Elimizde imkânlar yok değil, yalnızca vatandaşa gelince yok” dedi.

Nazlı Temizöz, DEVA Partisi’nin önerileri hakkında bilgi verirken de, esnafa asgari ücret kadar aylık destek sağlanması, kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi ve şartlarının esnetilmesi, prim, vergi, elektrik, su, doğalgaz borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, kredi borçlarının faizsiz 18 ay ertelenmesi, esnaftan kira stopajı alınmaması, işletmelere 3 yıl vadeli rehabilitasyon desteklerinin verilmesi, ücretsiz izin yardımının asgari ücret kadar olması gerektiğini savundu. (Haber Merkezi)

