Gösteri ve yürüyüş yerleri değişmedi

Çorum Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gösteri ve yürüyüş yerleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada: “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi hükümleri gereğince;

2020 yılı için 14.01.2020 tarihli ve 664 sayılı onayla belirlenen ve yürürlükte olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhlarının, 2021 yılı içinde herhangi bir değişiklik yapılmadan yürürlüğünün devamına 07.01.2021 tarihli ve 259 sayılı olurla karar verilmiştir. İlgililere ve halkımıza duyurulur” denildi.

(Haber Merkezi)