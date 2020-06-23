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“Gösteri ve yürüyüş hakkı Anayasal haktır, engellenemez”

Çorum Barosu, “savunma yürüyor” sloganıyla başlattıkları yürüyüş Ankara girişinde engellenen baro başkanlarına Adliye önünde düzenlediği basın açıklamasıyla destek verdi.

Güncel 23.06.2020, 13:49
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“Gösteri ve yürüyüş hakkı Anayasal haktır, engellenemez”

Çorum Barosu Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı, Anayasa’nın 34. maddesine göre herkesin önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip olduğunu belirterek, “Anayasadan kaynaklanan,  kamu düzenini tehdit etmeyen demokratik haklarını kullanan Barolarımızın yürüyüşünün engellenmesi, avukatlara fiziki müdahalede bulunulması asla kabul edilemez” dedi.

Çorum Barosu’nun da çoklu baro sistemine karşı olduğunu kaydeden Boyabatlı, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Avukatlık Yasası’nın Baro seçimlerine ilişkin yapılması düşünülen değişikliklerin sağlıksız bir şekilde yürütüldüğü ve geri çekilerek geniş zamanda bu değişikliklerin tartışılması hususunda TBB ve 80 Baro tarafından 1 Haziran Bildirisi ile ilgililere çağrıda bulunulmuştur.
Geçen süre zarfında söz konusu değişikliğe yönelik çalışmaların sürmesi üzerine bazı barolarımız eylem planı başlatmış, demokratik haklarını kullanarak Ankara’ya sembolik bir yürüyüş yapmışlardır. 
Ancak  yürüyüş yapan Baro Başkanlarımızın Ankara’da yapacağı sembolik yürüyüşe hiçbir hukuki dayanağı olmadan, haksız bir şekilde fiziki müdahalede bulunulmuş, engellenmiş.  
“GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ HAKKI  ANAYASAL BİR HAKTIR”
Anayasamızın 34. maddesine göre ‘herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir’. Anayasadan kaynaklanan,  kamu düzenini tehdit etmeyen demokratik haklarını kullanan Barolarımızın yürüyüşünün engellenmesi, avukatlara fiziki müdahalede bulunulması asla kabul edilemez. Avukatlara yapılan muameleyi şiddetle kınıyoruz. Bu gün Avukatların demokratik haklarını kullanmasını engelleyenler unutmasınlar ki, bir gün avukata muhtaç olacaklardır. Hukuk herkese her dönem olduğu gibi gereklidir. 
“ÇOKLU BAROYA KARŞIYIZ”
Çorum Barosu da dahil 80 Baro Başkanı ve TBB halen çoklu baroya karşıdır ve yasa değişiklik çalışmalarının geri çekilmesi konusunda hem fikirdir. Baro başkanımız da şu anda diğer başkanlarımızla birlikte Ankara’da baro başkanlarımızın yanında olup sürecin içindedir. 
“AVUKATLARA YÖNELİK ŞİDDET SONLANDIRILMALI”
Bizler Çorum Barosu olarak Ankara’da bekleyiş içinde bulunan Baro Başkanlarımız ve avukat meslektaşlarımıza yapılan haksız uygulamaların bir an önce sonlandırılıp, demokratik haklarını kullanmalarına mani olunmaması yönündeki çağrımızı yinelemekle aksi takdirde destek için Çorum Barosu avukatları olarak yola çıkmaya hazır olduğumuz bildiririz. 
Demokratik haklarını kullanan barolarımızın yürüyüşüne ilişkin engellerin bir an önce kaldırılması hukuk devletinin, demokrasinin gereğidir.
Görevi savunma olan avukatlar elbette kendilerine ilişkin mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerdir.” (Haber Merkezi)

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